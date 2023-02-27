Як минули вихідні на Кременчуччині

Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли досить спокійно. Загалом стався один вибух, дві пожежі та одного котика знімали з дерева. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
В суботу, 25 лютого, у Кременчуці, на проспекті Свободи рятували котика.
У неділю, 26 лютого, у Кременчуці на проспекті Свободи у квартирі стався вибух газового балона. Внаслідок цього пошкодилась квартира та повилітали вікна у під'їзді.
Того ж дня, у Кременчуці, на вулиці Шевченка загорівся підвал будинку. Пожежа виникла на площі 10 м кв. Рятувальники знайшли та вивели на свіже повітря безхатька. Вогонь знищив речі вжитку та закоптив стіни й стелю приміщення на площі 30 м кв.
Також, вночі, 27 лютого, о 01.57, у Кременчуці, на вулиці Героїв Маріуполя загорілися вхідні двері до квартири. Пожежу ліквідували о 02.25. Закопчені стіни та стеля секції на площі 50 м кв. Постраждалих немає.
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 12 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.
Поліцейські затримали трьох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них складені адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.
Ще поліціянти затримали 2 осіб за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).
Також, на 7 осіб склали адміністративний протокол за домашнє насильство.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер