На проспекті Свободи рятувальники зняли з дерева пухнастика

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25 лютого о 13.47 до служби порятунку надійшло сповіщення про те, що в одному із дворів багатоквартирних житлових будинків на проспекті Свободи високо на дерево забрався кіт та не може самостійно спустись. Про це сповістило Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

На місце виклику прибули рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини та, використовуючи драбину, дістались до кота та безпечно зняли його з гілок дерева.