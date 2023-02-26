На проспекті Свободи рятувальники зняли з дерева пухнастика

25 лютого о 13.47 до служби порятунку надійшло сповіщення про те, що в одному із дворів багатоквартирних житлових будинків на проспекті Свободи високо на дерево забрався кіт та не може самостійно спустись. Про це сповістило Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.
На місце виклику прибули рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини та, використовуючи драбину, дістались до кота та безпечно зняли його з гілок дерева.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер