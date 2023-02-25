Екскерівника «Укртатнафти» Руслана Ляпка взяли під варту

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Застава майже у 200 млн грн внесена не була

Екскерівника «Укртатнафти» Руслана Ляпка взяли під варту. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Шевченківський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід підозрюваному у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків колишнім менеджментом «Укртатнафти».

Раніше екскерівнику АТ «Укртатнафта» обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже у 200 млн грн. Але гроші внесені не були, тож суд за клопотанням детектива, погодженим з прокурором, змінив запобіжний захід на тримання під вартою строком на один місяць.

У рамках слідчих дій Бюро економічної безпеки спільно з СБУ провели низку обшуків. У тому числі за місцем проживання фактичних власників підприємств і топ-менеджменту фінансово-промислової групи, яка контролювала згадані підприємства.

Загалом у рамках кримінальних проваджень документуються 8 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробних заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року «Укрнафти» та «Укртатнафти» перейшли до державної власності у робочому стані. Це було зроблено після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є АТ «Укрнафта» та «Укртатнафта» .

Співробітники СБУ та БЕБ здійснюють досудове розслідування махінацій на нафтових підприємствах за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.