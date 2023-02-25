Світ не втомився: як підтримували Україну за кордоном в річницю повномасштабного вторгнення

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 214

У багатьох країнах світу 24 лютого люди зібралися, аби вшанувати пам'ять загиблих у війні, розв'язаній росією, підтримати тих, хто вимушений був покинути свої домівки та засудити підступне вторгення країни-терориста на територію нашої держави. Ось що побачили журналісти ТЪ

Бонн: дитячі черевички перед ратушею

У німецькому місті Бонн о 18.00 за місцевим часом проходив потужний мітинг на підтримку України та українців. Близько тисячі людей зібралися на головній площі перед старою ратушею. Це й українська спільнота, і німецькі громадяни. Наразі у Бонні близько чотирьох тисяч українців, які приїхали до Німеччини через війну та отримали статус тимчасового захисту.

До ратуші принесли черевички – у пам'ять про дітей, загиблих у війні. Із вшанування пам'яті цих невинних жертв розпочала свій виступ пані мер міста Бонн Катя Дьорнер. Вона заявила, що на всіх росіян, які підтримують війну, чекають великі неприємності.

Головний меседж виступу Каті Дьорнер – Україна має право на самооборону. І Німеччина на боці України. Пані мер також подякувала всім волонтерам, які надавали гуманітарну допомогу Україні.

Виступали і представники української спільноти, і представники різних політичних партій Німеччини, депутати Європарламенту, бундесверу, висловлюючи солідарність з Україною. Від однієї з депутаток бундесверу пролунав меседж, що допомога Україні має бути не лише гуманітарною, але й військовою.

Лунали українські пісні, Гімн України. До речі, нещодавно Бонн став побратимом українського Херсону, куди неодноразово направляли гуманітарку місцеві волонтери.

Албанія: мітинг під звуки сирен

У центрі Тірани 24 лютого о 12.00 зібралися тисячі людей. Усі вони прийшли висловити підтримку українцям – і тим, хто знайшов притулок в Албанії, і тим, хто боронить нашу країну кожного дня. Величезна колона на чолі з послом України в Албанії, політиками, дипломатами, представниками інших держав та мером міста пройшла ходою вздовж бульвару Мучеників Нації на площу Скандербега.

Тут, біля будівлі мерії, прикрашеної величезним прапором України, присутні переглянули невеличкий фільм про події, що відбулися рік тому. Люди побачили українські міста, освітлені іллюмінацією з нагоди новорічних свят, щасливих людей у мирній країні. А потім під звуки сирен повітряної тривоги пролунав голос Президента: «Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави». І з'явились кадри перших бомбардувань. У цю мить кожен відчув увесь жах і біль, який несе з собою війна.

Першим слово взяв посол України в Албанії Володимир Шкуров. Він нагадав присутнім, що сьогодні не лише річниця початку війни, а й річниця незламності, яку українці щодня демонструють усьому світу, і запропонував вшанувати хвилиною мовчання тих, хто віддав свої життя під час захисту нашої держави. У незмінній підтримці запевнили українців голова делегації ЄС, міністр оборони Албанії та посли Сполучених Штатів Америки, Великобританії й Іспанії. Усі вони казали про те, що будуть стояти поруч з Україною до повної перемоги над загарбником, адже наша країна зараз виборює не лише своє майбутнє, а й майбутнє усього демократичного світу.

Звернувся до присутніх і мер Тірани Еріон Веліай. Він згадав, як відвідав Київ та Бучу і запевнив, що завжди буде на боці українського народу. А вже після заходу він поспілкувався з українцями, аби дізнатися про їхні потреби.

Також під стінами мерії проходить фотовиставка. Світлини, що облетіли увесь світ, нагадують про воєнні злочини, скоєні росією та про силу духу українців, які наближають Перемогу.