Полтавець зарізав співмешканку ножем

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8 лютого, у Полтаві, на вулиці Колійній, у приватному будинку 45-річний полтавець вдарив ножем 26-річну співмешканку. Від отриманих травм жінка померла на місці події. Про це повідомили в Полтавському районному управлінні поліції.

Наразі чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Якщо суд доведе вину, чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.