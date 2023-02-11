Сьогодні у Кременчуці світло вимикатимуть по одній черзі

Сьогодні, 11 лютого, у Кременчуці планують вимикати електроенергію по одній черзі. Як повідомили в АТ «Полтаваобленерго», НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності по області в межах 480 МВт.
Нагадаємо, що 11 лютого 2022 року, ліміт по потужності становив 831 МВт.
Графік відключень із розбивкою на черги тут.
Також, з 5.00 до 15.59 та з 19.00 до 23.59 ліміт на споживання електроенергії невстановлений, у зв'язку з відсутністю дефіциту електричної потужності.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер