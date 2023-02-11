Сніг, рай і ловець снів: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Ернест Гемінгвей «Сніги Кіліманджаро»

Це збірка короткої прози за різні роки. Ці оповідання вражають глибиною і безпомильною точністю образів, у них довершено втілюється славнозвісний «принцип айсберга», винайдений самим Гемінгвеєм. Екзотичні сцени африканського сафарі контрастують із лісовою красою Мічігану, а ще – з особливою поетикою буденності, в яку повністю поринають герої, щоб відволіктися від тривожних думок.

Втрачені можливості й життя на повну, вічні пошуки сенсу життя, кохання та травми війни, яка різко ділить життя на «до» і «після», безнадійність і надія – усе це звучить у книгах Гемінвея.