Сніг, рай і ловець снів: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Стівен Кінг «Ловець снів»
Збираючись на традиційне спільне полювання, четверо друзів не здогадувались, що для декого з них воно стане останнім у житті. Бо тепер здобиччю стали вони: для інопланетної сутності, якій потрібні носії, щоб захопити ще одну планету, і для навіженого полковника Курца – професійного майстра вбивства, яке він називає зачисткою. Єдиним шансом на порятунок стають незвичайні здібності чоловіка із синдромом Дауна, якого друзі врятували в дитинстві. Але чи вистачить цього, щоб перемогти супротивника настільки чужорідно-ворожого, якого поєднує з людством тільки здатність убивати?
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Ернест Гемінгвей «Сніги Кіліманджаро»
Це збірка короткої прози за різні роки. Ці оповідання вражають глибиною і безпомильною точністю образів, у них довершено втілюється славнозвісний «принцип айсберга», винайдений самим Гемінгвеєм. Екзотичні сцени африканського сафарі контрастують із лісовою красою Мічігану, а ще – з особливою поетикою буденності, в яку повністю поринають герої, щоб відволіктися від тривожних думок.
Втрачені можливості й життя на повну, вічні пошуки сенсу життя, кохання та травми війни, яка різко ділить життя на «до» і «після», безнадійність і надія – усе це звучить у книгах Гемінвея.
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Уте Ергард «Чемні дівчатка потрапляють у рай, погані – куди забажають»
У цій книжці відомий німецький Уте Ергард розвінчує міфи про «чемних дівчат» та доводить, що спроби сподобатися всім – це шлях в нікуди, дорога до особистісного згорання. Автор знає, що треба зробити, аби стати справжньою «поганою дівчинкою» - тобто успішною, привабливою та щасливою жінкою. Основною думкою книги є: «Постійно намагаєтеся сподобатися іншим? Час подобатися собі!
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер