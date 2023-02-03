В одному із сіл Полтавщини знайшли тіло чоловіка у власній оселі

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 208

2 лютого, у селі Тепле на Полтавщині, знайшли тіло 64-річного чоловіка у власній оселі. Про це повідомили у Національній поліції Полтавської області.

Одна із версій смерті чоловіка, яку розглядає слідство – це отруєння чадним газом. Для встановлення причини смерті тіло померлого направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людини) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.