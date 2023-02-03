У Полтавському районі безвісти зникла неповнолітня

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 241

Поліція розшукала менше ніж за годину

Вчора, 2 лютого, до поліції звернувся чоловік, який попросив допомогти розшукати його 14-річну доньку. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За словами батька, дівчинка не повернулася додому після шкільних занять. Менше ніж за годину поліцейські розшукали неповнолітню на території села Розсошенці Полтавського району. Наразі із дівчиною все гаразд, її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Дитину повернули додому.

Наразі поліцейські з'ясовують обставини та причини події.