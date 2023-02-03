На повороті на Соснівку сталася ДТП з постраждалим

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Одного з водіїв госпіталізували

Вчора, 2 лютого, близько 13.00, на автодорозі «Лютенька-Вельбівка», неподалік повороту до села Соснівка, Гадяцької громади Миргородського району сталася ДТП. Про це повідомили у Національній поліції Полтавщини.

Автомобіль ВАЗ-21063, яким керував 50-річний чоловік зіткнувся з Toyota Land Cruiser, яким керував 58-річний чоловік. Внаслідок ДТП травмувався водій ВАЗу, його госпіталізували.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.