У Полтаві автомобіль на смерть збив літню жінку

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Вчора, 2 лютого, близько 6.30, у Полтаві на вулиці Маршала Бірюзова сталася ДТП. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Автомобіль ВАЗ-21103, яким керував 48-річний полтавець, наїхав на 79-річну місцеву жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП жінку госпіталізували, але через травми вона померла у лікарні.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.