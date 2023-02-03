У Полтаві автомобіль на смерть збив літню жінку

Вчора, 2 лютого, близько 6.30, у Полтаві на вулиці Маршала Бірюзова сталася ДТП. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Автомобіль ВАЗ-21103, яким керував 48-річний полтавець, наїхав на 79-річну місцеву жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП жінку госпіталізували, але через травми вона померла у лікарні.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер