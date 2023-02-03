У Полтавському районі горів локомотив

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Обійшлось без травмованих та загиблих

Вночі, 2 лютого, у селі Пальчиківка Полтавського району загорівся локомотив. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 3.18. Обійшлось без травмованих та загиблих. Вогонь пошкодив дизельний двигун, масляний піддон та 10 кв. м лакофарбового покриття. Від повного знищення локомотив врятували.

Причина пожежі встановлюється.