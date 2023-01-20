Днями на Полтавщині безвісти зникла 16-річна дівчина. За словами матері дівчина пішла з дому близько 22.00 та не повернулася до комендантської години. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.
Менше ніж за годину поліцейські знайшли місце перебування дівчини, вона знаходилась у свого знайомого у Кобеляках. З неповнолітньою все добре та її життю і здоров'ю нічого не загрожує. Дитину повернули матері.
Наразі поліція з'ясовує обставини та причини події.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер