На Полтавщині безвісти зникла 16-річна дівчина

Сьогодні, 13:11 Переглядів: 350

Днями на Полтавщині безвісти зникла 16-річна дівчина. За словами матері дівчина пішла з дому близько 22.00 та не повернулася до комендантської години. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Менше ніж за годину поліцейські знайшли місце перебування дівчини, вона знаходилась у свого знайомого у Кобеляках. З неповнолітньою все добре та її життю і здоров'ю нічого не загрожує. Дитину повернули матері.

Наразі поліція з'ясовує обставини та причини події.