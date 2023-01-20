Україна з дублем хокеїста «Кременчука» Крівошапкіна здолала Чехію в останньому матчі Універсіади

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 203

Наші хлопці на мажорній ноті завершили Всесвітні студентські ігри з 7 очками у п’яти матчах, обійшли Чехію в таблиці за рахунок особистої зустрічі та фінішували у підсумковій класифікації серед 12 команд на Універсіаді у середині – у шістці найкращих студентських збірних планети

Студенти збірної України з хокею «грюкнули дверима» у заключному матчі на XXXI Всесвітніх іграх у США. Підопічні Вадима Шахрайчука на прощання здобули вольову перемогу у мотивованої Чехії та не пустили співвітчизників Домініка Гашека та Яромира Ягра до півфіналу плей-оф. Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.

У складі збірної України виступили двоє хокеїстів «Кременчука» Гліб Крівошапкін та Гліб Варава. Гліб Крівошапкін у цьому матчі відзначився дублем та віддав результативну передачу.

студентська збірна Чехії – студентська збірна України – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – Хаджіч (Тарноцжи, Комарек, – більш), 9:22. 1:1 – Крівошапкін (Ступак, Матейченко, – більш.), 24:56. 1:2 – Панченко (Крівошапкін), 34:32. 1:3 – Крівошапкін (Ступак), 53:26.

Чехія: Коренек (58:46-59:57); Васічек – Дуда, Балаж – Хаджич, Кінцл – Ханак, Кучера – Фіцек; Новак – Хасман – Пшенічка, Турек – Арност – Войнар, Працек – Мах – Кобліжек, Тарноцжи – Комарек – Данцишін. Головний тренер – Ярослав Ліска.

Україна: Дьяченко; Григор’єв – Гребеник, Ратушний – Палійчук, Сисак – Євтухов, Дахновський; Панченко – Мазур – Бородай, Матейченко – М.Сімчук – Кривошапкін, Целогородцев – Ружніков – Ступак, Грабовецький – Варава – Чіканцев. Головний тренер – Вадим Шахрайчук. Тренер – Костянтин Сімчук.

Кидки: 34 (7+12+15) – 21 (13+3+5).

Штраф: 10 – 12.

20 січня. Кантон. SUNY Canton Roos House.

Чехії потрібна була лише перемога, щоб обійти Японію та кваліфікуватися з другого місця у плей-оф, але українці протиставили мотивованому супернику впевнену та збалансовану гру і в заключній зустрічі на Універсіаді-2023 здобули ефектну перемогу з дублем Гліба Крівошапкіна та відмінною шайбою Ярослава Панченка після сольного проходу – 3:1.

Таким чином, підопічні Вадима Шахрайчука на мажорній ноті завершили Всесвітні студентські ігри з 7 очками у п’яти матчах, обійшли Чехію в таблиці за рахунок особистої зустрічі та фінішували у підсумковій класифікації серед 12 команд на Універсіаді у середині – у шістці найкращих студентських збірних планети.

А нагороди зимових Ігор у Лейк-Плесіді розіграє четвірка збірних: Канада – Казахстан та США – Японія.