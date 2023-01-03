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росія не планує завершувати війну проти України, а готує нові наступи на фронті

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 562

 

За наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей

росія не планує завершувати війну проти України. Країна-терорист готує нові наступи на фронті. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк:

- За оцінками воєнної розвідки України, росіяни наступного року будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються, і наші війська до цього готові.

Андрій Черняк впевнений, що росіяни намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. Проте, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.

- За оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове, – каже Андрій Черняк.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна Росія наступ
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