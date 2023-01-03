росія не планує завершувати війну проти України, а готує нові наступи на фронті

росія не планує завершувати війну проти України. Країна-терорист готує нові наступи на фронті. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк:
Андрій Черняк впевнений, що росіяни намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. Проте, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер