У Полтаві поліція менше ніж за годину розшукала зниклу 12-річну дівчину

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 432

Сьогодні, у Полтаві зникла 12-річна дівчина. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Дівчину знайшли менше, ніж за годину, в одному з районів міста. Як з’ясувалося, вона затрималася у друзів.

— За статистикою Національної поліції України, 95% відсотків зниклих дітей правоохоронці знаходять до кінця доби. За умови, що батьки (або інші особи, які доглядають за дитиною) звернулися до поліції швидко та повідомили необхідну інформацію, — нагадує пресслужба поліції.

Що треба знати батькам, якщо зникла дитина: