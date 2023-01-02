У Полтаві поліція менше ніж за годину розшукала зниклу 12-річну дівчину

Сьогодні, у Полтаві зникла 12-річна дівчина. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Полтавській області.
Дівчину знайшли менше, ніж за годину, в одному з районів міста. Як з’ясувалося, вона затрималася у друзів.
— За статистикою Національної поліції України, 95% відсотків зниклих дітей правоохоронці знаходять до кінця доби. За умови, що батьки (або інші особи, які доглядають за дитиною) звернулися до поліції швидко та повідомили необхідну інформацію, — нагадує пресслужба поліції.
Що треба знати батькам, якщо зникла дитина:
- час, місце, обставини зникнення дитини, індивідуальні особливості дитини, її уподобання, фізичний та психічний стан на момент зникнення, розповісти про взаємовідносини, що склалися у дитини в сім'ї;
- надати фото дитини, інформацію щодо особливих прикмет зовнішності, одягу та речей, які були в дитини на час зникнення;
- надати інформацію про родинні, шкільні й позашкільні зв'язки, а також контакти щодо зниклої дитини в соціальних мережах;
- при наявності мобільного телефону, надати його IMEI та номер абонента.