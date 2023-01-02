У бою за Маріуполь загинув Сергій Гавура з Кременчуччини, який 8 місяців вважався безвісти зниклим

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 1 327

Загинув захисник з Кременчуччини Сергій Гавура. Мешканець Омельника пішов за межу вічності, боронячи рідну землю. Матрос Гавура Сергій Михайлович (14.02.1979 р.) востаннє виходив на зв'язок з рідними на початку квітня минулого року, після цього зв'язок обірвався.

— Загинув Сергій Михайлович під час вогневого зіткнення з супротивником у Маріуполі, залишивши по собі світлу вічну пам’ять і в смутку родину. Немає слів, щоб описати біль, який рве на шматки душу, паморочить голову і підкошує ноги…. Війна забирає найкращих! Світла пам’ять Герою! Герої не вмирають! Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цю важкий біль втрати близької людини. Вічна пам’ять Захиснику України! — йдеться у повідомленні Омельницької громади.

Церемонія прощання відбудеться завтра, 3-го січня, біля Демидівського сільського клубу.

В Омельницькій територіальній громаді 3-го січня оголошено День жалоби у зв’язку із похованням військовослужбовця — матроса, водія автомобільного відділення взводу матеріального забезпечення військової частини А 2777 Сергія Гавури.