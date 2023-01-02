Козацького здоров'я та перемог: спортсмени вітають з Новим роком

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 236

Кременчуцькі спортсмени бажають вдалого 2023 року, який принесе у ваші домівки тільки радість, тепло та дзвінкий сміх ваших рідних та близьких

Хокейна родина «Кременчука» вітає усіх з Новим 2023 роком! Бажаємо усім міцного здоров'я, родинного затишку та перемоги

Спортивна дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з боксу привітала з Новим роком.

Футбольна родина МФК «Кремінь» вітає усіх з Новим роком! У цей святковий день хочеться привітати з Новим роком усіх хто не може уявити своє життя без футболу. Хай рік новий принесе ще більшу радість перемог, козацького здоров’я, родинний затишок та перемогу Україні!