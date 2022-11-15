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Надзвичайні новини, Полтавщина

Розбійник: 17-річний полтавець прямо на вулиці змусив перехожого перерахувати йому гроші

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 161

 

Також він забрав у потерпілого 500 грн

У червні цього року на вулиці Петра Юрченка у Полтаві 17-річний місцевий житель здійснив розбійний напад на перехожого.

За інформацією Полтавської обласної прокуратури, погрожуючи насильством, він вимагав у потерпілого 5 тис. грн, а отримавши відмову, вийняв із його сумки 500 грн. Потім він змусив потерпілого увійти до мобільного додатка, з якого особисто перерахував на картку свого знайомого понад 1300 грн. Після цього грабіжник з місця події втік.

Указані дії полтавець скоїв під час іспитового строку, будучи засудженим за аналогічний злочин та грабіж. Оскільки неповнолітній переховувався від органів досудового розслідування, йому заочно повідомили про підозру у розбої, вчиненому особою, яка раніше вчинила розбій, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України), та оголосили його у розшук.  

Наразі місце знаходження підозрюваного встановили. За клопотанням слідчого і прокурора Київський районний суд Полтави обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: розбій грабіж Полтава неповнолітній
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