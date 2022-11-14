Мистецтво зцілює: нацгвардійці Кременчука долучилися до арттерапії

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На базі Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни нацгвардійці Кременчука взяли участь у тренінгу з арттерапії. Національна гвардія України забезпечує медичну та психологічну реабілітацію поранених військовослужбовців, психологічну реадаптацію звільнених з полону, надає їм можливість повернутися у стрій. Про це повідомляє пресслужба військової частини А3059.

Глинотерапія – один із напрямків арттерапії, який допомагає усвідомити власні емоції, надати метафоричний образ своїм внутрішнім відчуттям, осмислити та знайти рішення на шляху до своїх цілей. Даний вид творчої діяльності допомагає боротися з негативними думками, позбавитися тривожності та страхів, розвивати творчі здібності, моторику, інтелект, уяву. Така терапія сприяє підвищенню самооцінки, зняттю напруження, вчить контролювати свої емоції та допомагає віднайти гармонію зі свої внутрішнім Я.

— Творча діяльність завжди була і є чудовим способом для того, аби дослідити свій внутрішній світ. В умовах сьогодення, ми часто відчуваємо страх або тривожність через те, що не можемо контролювати події. Глинотерапія допомагає повернути цю впевненість шляхом зміни фігури в наших руках, — поділився своїми враженнями гвардієць з позивним «Прохор».