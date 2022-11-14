Кременчуцькі гімнастки завоювали нагороди на чемпіонаті Полтавщини

12-13 листопада у Полтаві відбувся командний чемпіонат та чемпіонат області серед дорослих та юніорів з художньої гімнастики. Вихованки КДЮСШ №1 Олена Дворцова по програмі КМСУ (4 види) посіла II місце, Маргарита Киричок по програмі КМСУ (2 види) посіла III місце.
25-29 листопада в Ужгороді відбудеться командний чемпіонат України з гімнастики художньої. У складі збірної команди Полтавської області Кременчук представлятимуть:
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер