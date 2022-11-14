Сусіди, які скаржилися на притулок на Сумській, отримали лист від керівника ветеринарної лікарні

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 485

«Кременчуцький ТелеграфЪ» з власних джерел отримав лист начальника Кременчуцької державної районної лікарні ветеринарної медицини Георгія Сливки з відповіддю виконавчому комітету Кременчуцької міськради щодо притулку імені Гребеннікових.

Нагадаємо, про цей притулок ми писали наприкінці вересня – між власниками закладу та їхніми сусідами розгорівся конфлікт. Останні скаржаться на постійні гавкіт та сморід. Після колективного звернення сусідів до притулку приходила спеціально створена комісія, проте потрапити на територію їй не вдалося.

Текст листа можете побачити нижче.

Із ключового. У тексті мовиться про те, що на вимогу лікаря ветеринарної медицини власники притулку не надали тварин для їх клінічного огляду, також не було підтверджуючих документів про профілактичні щеплення вихованців.

Крім того, у листі йдеться про те, що благодійний фонд «Кременчуцькі хвостики» не має ліцензії та державної реєстрації приватного притулку на вулиці Сумській, 59. Втім, власниця закладу Наталя Гребеннікова не приховувала цього.

У підсумку: начальник Кременчуцької державної районної лікарні ветеринарної медицини Георгій Сливка рекомендує надалі у цій справі розбиратися представникам Національної поліції. Вони мають встановити, чи є порушення в утриманні тварин у приватному домоволодінні Гребеннікової.

На сторінці власниці притулку Наталі Гребеннікової 9 листопада з'явився допис , який розповідає, що усі тварини отримали профілактичні щеплення від сказу. Про це у кожного вихованця є офіційний документ із відповідною відміткою і печаткою лікаря (можна побачити у фотоблоці нижче).