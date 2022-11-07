Кременчуцький боксер Сергій Радченко збирає кошти на автомобіль для полку ССО «Азов»

Відомий боксер з Кременчука Сергій Радченко збирає кошти на автомобіль для полку ССО «Азов». Благодійному фонду «Ми поряд» необхідно зібрати 360 000 грн на авто для полку ССО «АЗОВ» Київ та пальне для доставки гуманітарної допомоги.
Станом на кінець жовтня вдалося зібрати 130 115 грн.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер