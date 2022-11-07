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Кременчук, Допомога військовим

Кременчуцький боксер Сергій Радченко збирає кошти на автомобіль для полку ССО «Азов»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 344

 

Необхідно зібрати 360 000 гривень 

Відомий боксер з Кременчука Сергій Радченко збирає кошти на автомобіль для полку ССО «Азов». Благодійному фонду «Ми поряд» необхідно зібрати 360 000 грн на авто для полку ССО «АЗОВ» Київ та пальне для доставки гуманітарної допомоги. 

Станом на кінець жовтня вдалося зібрати 130 115 грн.

— Долучитися ще до одного дуже важливого збору коштів на підтримку наших захисників, які дають нам з вами можливість: вранці випити чашку кави, відвести дитину до дитячого садочку, провести час зі своїми рідними й близькими та робити багато чого іншого: чудового та прекрасного. А також, на підтримку нужденних людей, які потребують зараз допомоги, — зауважив спортсмен. 
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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Сергій Радченко
Теги: допомога допомога армії
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