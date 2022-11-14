На Полтавщині після пожежі у коридорі квартири знайшли тіло господаря

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 66

13 листопада близько 3.00 до сектору поліцейської діяльності №1 (смт Шишаки) надійшло повідомлення від диспетчера «швидкої», що на вулиці Будівельників у селі Яреськи Шишацької тергромади після ліквідації пожежі знайшли тіло людини.

Михайло Антоненко, т.в.о. начальника сектору поліцейської діяльності №1 (смт Шишаки) Миргородського райвідділу поліції, говорить:

- Отримавши інформацію, на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти та рятувальники. Після локалізації пожежі рятувальниками, у коридорі квартири поліцейські виявили тіло 73-річного власника помешкання. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.