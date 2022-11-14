На Полтавщині у річці знайшли чоловіка, якого шукали як безвісти зниклого з 9 вересня

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13 листопада близько 14.00 до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, що він знайшов в річці Хоролі у селі Хомутець тіло невідомого чоловіка.

За інформацією Миргородського райвідділу поліції, на місце події прибули слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти та рятувальники. Після того, як рятувальники дістали тіло із водойми, правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився 56-річний житель села Хомутець, який з 9 вересня цього року перебував у розшуку як безвісти зниклий. Його шукали оперативні працівники поліції, поліцейські-кінологи Миргородського райвідділу поліції, поліцейський офіцер громади, місцеві активісти та жителі громади.

Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті чоловіка з’ясовує слідство.