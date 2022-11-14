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Готові перші 60 окопних буржуйок від кременчуцьких майстрів

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 0

 

Більша частина готових буржуйок мають завтра представити майстри

Кременчуцькі майстри за короткий час зробили 60 окопних буржуйок, які легко перенести та обігріти окоп. За словами ініціатора створення окопних буржуйок Сергія Каптана, завтра забирають перші 60 буржуйок. Завдяки Олександру Байкову — чарівнику зварювання, повелителю електродів та дресирувальнику металу, вдалося за короткий час організувати роботу з виготовлення зігрівають для ЗСУ. 

— Робота над буржуйками продовжується. Погода нам в цьому допомагає. На завтра нам обіцяли 60 шт. Саша, правда, що на завтра буде 60? — запитав Сергій Каптан. 
На честь звільнення Херсона кременчужани зібрали кошти на першу 100 окопних буржуйок

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога буржуйки
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