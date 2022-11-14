Готові перші 60 окопних буржуйок від кременчуцьких майстрів

Кременчуцькі майстри за короткий час зробили 60 окопних буржуйок, які легко перенести та обігріти окоп. За словами ініціатора створення окопних буржуйок Сергія Каптана, завтра забирають перші 60 буржуйок. Завдяки Олександру Байкову — чарівнику зварювання, повелителю електродів та дресирувальнику металу, вдалося за короткий час організувати роботу з виготовлення зігрівають для ЗСУ.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер