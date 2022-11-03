На Полтавщині розшукують 40-річного Богдана Дудкевича

Сьогодні, 17:21 Переглядів: 127

28 жовтня він поїхав з дому та не повернувся

Відділ №2 Полтавського районного управління поліції розшукує Богдана Мирославовича Дудкевича, 1982 року народження, мешканця села Жуки Полтавського району.

Відомо, що чоловік 28 жовтня близько 18.00 на власному автомобілі ВАЗ-2110 сірого кольору (державний номерний знак ВІ3562СІ) поїхав з дому та не повернувся. Місце перебування чоловіка наразі невідоме.

На момент зникнення розшукуваний був одягнений у сірі джинси, сірий светр, темно-синю куртку та чорну кепку.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте її до відділу №2 Полтавського райуправління поліції за телефонами: (0532) 51-76-03, (099) 044-73-79 або 102.