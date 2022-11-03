У Кременчуці на блокпосту копи зловили п'янючого водія

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Алкоголь в організмі чоловіка у 12 разів перевищував допустиму норму

Сьогодні, 3 листопада, близько 13.00 на блокпосту патрульні зупинили автомобіль Honda Stream, водій якого, як виявилося пізніше, серед білого дня п'яний керував автівкою. Про це повідомляє патрульна поліція міста.

Під час спілкування з 32-річним керманичем інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 2,45 ‰, що у 12 разів перевищує допустиму норму.

Поліцейські склали на чоловіка адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від керування авто.

Загалом з початку тижня охоронці порядку виявили 14 водіїв з ознаками сп’яніння.