На Полтавщині сталася смертельна аварія: один з водіїв був п'яним

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26 вересня близько 19.00 на автодорозі Лохвиця-Гадяч-Охтирка (неподалік села Осняги Миргородського району) зіткнулися автомобіль Volvo ХС60 під керуванням 45-річного чоловіка та авто Renault Laguna, за кермом якого їхав 29-річний водій.

За інформацією Слідчого управління ГУНП в Полтавській області, унаслідок ДТП 23-річний пасажир автівки Renault Laguna помер на місці події.

Водіїв обох машин з травмами доставили до Гадяцької лікарні. За результатами обстеження керманичів на стан сп’яніння у водія Renault виявили понад 2,6 проміле алкоголю в крові.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини аварії з’ясовує слідство.