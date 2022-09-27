У Кременчуці з 9 поверху випала жінка

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 1

26 вересня близько 17.00 до поліції Кременчука надійшла інформація від місцевих мешканців, що у провулку Героїв Бреста із вікна квартири дев’ятого поверху випала жінка. Про це інформує Кременчуцьке районне управління поліції.

За вказаною адресою прибули слідчо-оперативна група поліції та бригада екстреної медицини. Поліцейські встановили особу померлої. Нею виявилась 71-річна кременчужанка.

Поліція відкрила кримінальне провадження. За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі обставини та причини трагедії з’ясовує слідство.