Кременчуцькі патрульні перевіряли документи водія і знайшли у нього наркотики

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Кременчуцькі патрульні під час перевірки документів знайшли у водія наркотики. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Сьогодні, 3 серпня, близько 11.00 на дорозі М-22 Полтава-Олександрія патрульні третьої роти зупинили за порушення ПДР водія автомобіля Honda. Чоловік помітно нервував, тому поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку, під час якої знайшли у нього паперовий згорток з наркотичною речовиною зеленого кольору.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Поліція нагадує, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, передбачена кримінальна відповідальність за ст. 309 ККУ.