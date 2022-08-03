Що мають робити вчителі під час занять при оголошенні повітряної тривоги

Міністерство освіти та науки на основі рекомендацій Державної служби надзвичайних ситуацій розробило алгоритм дій
Міністерство освіти та науки на основі рекомендацій Державної служби надзвичайних ситуацій розробило алгоритм дій для вчителів у разі увімкнення сигналу повітряної тривоги під час занять.
У закладах освіти мають бути проведені попередні заходи з підготовки всіх учасників освітнього процесу, а саме:
- ознайомлення з місцем розташування укриттів, правилами поведінки під час переміщення до укриття та перебування в ньому;
- обговорення необхідних речей, які учасники освітнього процесу повинні взяти із собою в укриття;
- розподіл учасників освітнього процесу в укриттях із урахуванням місткості та розташування;
- встановлення покажчиків напрямку руху до укриттів для швидкого та безпечного переміщення.
Почувши сирену, учні у супроводі вчителя або іншої відповідальної особи мають йти в укриття. Ця ж людина після завершення небезпеки та оголошення відміни повітряної тривоги організує повернення школярів на уроки, а також перевірятиме наявність учнів в укритті та у приміщеннях закладу освіти після завершення небезпеки.
У випадку сигналу небезпеки:
- Відповідальна особа вмикає систему оповіщення закладу.
- Вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків – про переміщення дітей до укриття.
- Необхідно організувати пересування двома колонами в класі та швидко залишити кабінет.
- Для супроводу початкових класів можуть бути залучені помічники.
- Для швидкого надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник.
- Відповідальні особи після оголошення сигналу оповіщення мусять перевірити всі приміщення закладу на відсутність у них учнів та працівників, по завершенню перевірки прямувати до найближчого укриття.
- Учні, які знаходяться на подвір'ї, під час сигналу оповіщення повинні самостійно рухатися до найближчого укриття.
- Усередині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти школярам швидко та спокійно зайняти місця.
- Після завершення небезпеки та оголошення про відбій тривоги вчителі та відповідальні особи слідкують за тим, щоб усі учні виходили з укриттів колонами або групами.
- Під час переміщення до сховищ необхідно врахувати наявність інклюзивних груп і класів. У випадку присутності дітей з ООП – попередньо проводити з ними навчання та бесіди, передбачити швидке та спокійне переміщення до укриття, спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП.
Якщо у школі немає власного укриття, дорога до найближчого сховища не може займати більше 10 хвилин.