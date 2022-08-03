Як минула доба у Кременчуцькому районі: п'яні водії та домашнє насильство

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 223

Триває 161 доба повномасштабної війни України проти загарбників. Ситуація на фронті залишається без змін. Про це на ранковому брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник голови Кременчуцької районної державної адміністрації.

- Ворогу не вдається просунутися на жоден кілометр. Продовжуються безглузді обстріли наших цивільних об'єктів. Але всі ми готові. Нас не зламати. Ми переможемо, - заявив Артем Даценко.

Резонансних злочинів у Кременчуцькому районі за минулу добу не виявлено.

складено 3 адмінпротоколи щодо осіб, які керували авто на підпитку;

зафіксовано 5 викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння.

На 3 осіб складено адмінпротоколи за фактами домашнього насильства.

- З надзвичайних подій зафіксовано займання автомобіля у Кременчуці. Пожежа була ліквідована до приїзду ДСНСників, - повідомив заступник голови КРВА.