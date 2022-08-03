Як минула доба у Кременчуцькому районі: п'яні водії та домашнє насильство

Офіційно від Кременчуцької районної державної адміністрації
Триває 161 доба повномасштабної війни України проти загарбників. Ситуація на фронті залишається без змін. Про це на ранковому брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник голови Кременчуцької районної державної адміністрації.
- Ворогу не вдається просунутися на жоден кілометр. Продовжуються безглузді обстріли наших цивільних об'єктів. Але всі ми готові. Нас не зламати. Ми переможемо, - заявив Артем Даценко.
Резонансних злочинів у Кременчуцькому районі за минулу добу не виявлено.
- складено 3 адмінпротоколи щодо осіб, які керували авто на підпитку;
- зафіксовано 5 викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння.
На 3 осіб складено адмінпротоколи за фактами домашнього насильства.
- З надзвичайних подій зафіксовано займання автомобіля у Кременчуці. Пожежа була ліквідована до приїзду ДСНСників, - повідомив заступник голови КРВА.
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