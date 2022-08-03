Завтра відбудеться прощання з воїном Єгором Стадником

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Завтра, 4 серпня, у Потоках Кременчуцької ОТГ відбудеться прощання із загиблим військовим Єгором Стадником. Прощання з Єгором відбудеться об 11.30 біля Будинку культури в с. Потоки.

28 липня під час бойових дій під с. Семигір'я Донецької області віддав життя за мирне небо воїн - Єгор Стадник. Йому виповнилось лише 25 років... Активний життєрадісний юнак, який ще тільки починав будувати свої плани на життя, вдихав кожну мить на повні груди, радував своїх близьких та друзів, мріяв, любив... Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким військового.