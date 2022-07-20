журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У північному флоті рф процвітають пияцтво та непокора наказам командирів

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 337

 

У підрозділах противника не вистачає боєприпасів, продуктів харчування та води

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 20 липня. Розпочалася 147 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності противника не відзначається. Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Миколаївки Чернігівської області та Волфиного, Яструбиного і Павлівки Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

На Слов’янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксували поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.

На Донецькому напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського. Веде штурмові дії в напрямку Івано-Дар’ївки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському. Тривають бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначаються обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. Противник завдав авіаудару біля Авдіївки. Провів розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотними літальними апаратами. В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет «Калібр». Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районі Мурахівки. У підрозділах противника не вистачає боєприпасів, продуктів харчування та води.

За наявною інформацією, командування північного флоту російської федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях в Україні. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне виконання вогневих завдань по командних пунктах і базах логістичного забезпечення ворога.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські загарбники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 27 від 7 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх