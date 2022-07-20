У Кременчуці козу врятували з колодязя

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 378

З твариною все добре

19 липня у Кременчуці рятувальники із колодязя діставали козу. Про це повідомили у Кременчуцькому міськрайонному управлінні ГУ ДСНС.

Власник кози сповістив рятувальників, що вона провалилась у колодязь закинутого приватного домоволодіння. Колодязь був закритий дерев’яною кришкою, та коли коза заскочила на колодязь, то провалилась разом із накриттям на 12 метрів.

До колодязя спустився рятувальник та пов’язав мотузку на тварину, а потім вибрався з колодязя сам і швидко дістав козу за мотузку. Тваринка не травмувалась.