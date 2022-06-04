У Чорному морі на виконанні бойових завдань зараз знаходяться 3 ракетні кораблі та один підводний човен, а також 5 великих десантних кораблів рашистів. Про це 4 червня інформує Оперативне командування «Південь».
Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет з напрямку Криму.
Одну крилату ракету наша ППО збила над морем на Одещині, ще 3 крилаті ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною.
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Близько 5.27 в Одесі пролунав потужний вибух, рашисти завдали ракетного удару по місту. Як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, наразі відомо про двох постраждалих. Нині там працює слідчо-оперативна група.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер