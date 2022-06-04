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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На Слобожанському напрямку ворог підтягує колону техніки з пальним та боєприпасами

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 335

 

Загарбники бояться опору місцевого населення, який наростає у Херсонській області. Керівництво окупантів пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 4 червня. Розпочалася 101 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

Російські окупанти не припиняють вести наступальні дії у Східній операційній зоні та продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури в Україні.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. З метою посилення кордону та сковування дій наших військ продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. У напрямку Шипуватого відзначається переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку здійснюється евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки (до 100 одиниць).

На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Продовжується інтенсивний вогневий вплив на підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Глибоке, Руські Тишки, Старий Салтів та Черкаські Тишки. Ворог завдав ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури в районі Мохнача.

На Слов’янському напрямку з метою зниження бойового потенціалу наших військ противник здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне. Проводив штурмові дії у напрямку Богородичного, успіху не мав. Вів безуспішний наступ у напрямку Вірнопілля, зазнав втрат.

На Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції наших військ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію.

Основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. За підтримки артилерії ворог веде штурмові дії в Сєвєродонецьку, посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті тривають бої. Окупанти вели наступ у напрямку Устинівки, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії ворог веде наступ, успіху не має, за результатами вогневого ураження від українських підрозділів відійшов.

На Авдіївському та Курахівському напрямках противник веде сковуючі та відволікаючі дії.

На Лиманському напрямку, в районі Старого Каравана, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.

Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу і низьким морально-психологічним станом.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону та намагається здійснювати вогневе ураження наших підрозділів.
Загарбники бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво окупантів пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив.

На Бессарабському напрямку, а також у Чорноморській та Азовській морських операційних зонах ситуація без суттєвих змін. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили дев’ять атак ворога, знищили один танк, одну артилерійську систему, шість бойових броньованих машин, два спеціальні броньовані автомобілі та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету, тактичний розвідувальний БПлА «Елерон» та два БПлА типу «Орлан-10».

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські окупанти
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