Як українські воїни знищили самохідну гаубицю «Мста-С» та 122-міліметрові установки Д-30

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 637

Загалом не повернуться додому з України 26350 окупантів

З'явилося відео, як воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищують артилерійські системи російських окупантів. Зокрема, цього разу на купу металобрухту перетворилася 152-мм самохідна гаубиця 2С19 «Мста-С».

Ця смертоносна машина – далекобійна 152-міліметрова гаубиця, приволочена росіянами на нашу землю вбивати українців, відтепер валяється купкою брухту, засмічуючи українське поле, - йдеться у повідомленні бригади.

Заодно із нею під роздачу від наших воїнів попали ще кілька 122-міліметрових установок Д-30.

Генеральний штаб ЗСУ вже оприлюднив дані про загальні втрати ворога за весь час вторгнення в Україну: