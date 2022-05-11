Як українські воїни знищили самохідну гаубицю «Мста-С» та 122-міліметрові установки Д-30
Сьогодні, 10:05Переглядів: 637
Загалом не повернуться додому з України 26350 окупантів
З'явилося відео, як воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищують артилерійські системи російських окупантів. Зокрема, цього разу на купу металобрухту перетворилася 152-мм самохідна гаубиця 2С19 «Мста-С».
Ця смертоносна машина – далекобійна 152-міліметрова гаубиця, приволочена росіянами на нашу землю вбивати українців, відтепер валяється купкою брухту, засмічуючи українське поле, - йдеться у повідомленні бригади.
Заодно із нею під роздачу від наших воїнів попали ще кілька 122-міліметрових установок Д-30.
Генеральний штаб ЗСУ вже оприлюднив дані про загальні втрати ворога за весь час вторгнення в Україну:
особового складу - близько 26350 (+350) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1187 (+17) од,
бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48) од,
артилерійських систем – 528 (+9) од,
РСЗВ – 185 (+0) од,
засоби ППО – 87 (+0) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 160 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10),
крилаті ракети – 94 (+0),
кораблі/катери – 12 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 (+17) од,