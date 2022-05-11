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Орки крадуть в Україні продовольство і везуть на росію та у Крим

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 346

 

На суховантажних суднах зерно переправляють до Сирії, щоб постачати контрабандою до інших країн Близького Сходу

Окупанти продовжують вивозити викрадене в Україні продовольство на територію рф та окупованого Криму. Про це сповістило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, готують до транспортування у рф. Також з цією метою вилучається врожай, який зберігався. З Енергодару в напрямку Кам’янки Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів та DAF, завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим.

У селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону.

1500 тонн зернових вивезли зерновозами «Кримзернотранс» з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму.

Є інформація, що окрім зерна окупанти вивозять в Крим великі об’єми викрадених в Україні овочів – буряк, картопля, капуста.

Наразі відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: зерно овощи російські загарбники Крим крадіжка продовольчі запаси
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