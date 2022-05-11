У Кременчуці 15-річна дівчина стала «заручницею» каблучки

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 150

Палець набряк, зняти каблучку вона не могла

Сьогодні, 11 травня, 15-річна дівчина у Кременчуці стала «заручницею» каблучки. Про інцидент інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.

Близько 0.40 від чергової травпункту Кременчуцької міської дитячої лікарні надійшло повідомлення про те, що неповнолітня дівчина не може самостійно зняти каблучку, бо набряк палець.

У лікарню на вулиці Павлова, 16 виїхало 5 рятувальників. Там працівники ДСНС за допомогою пилки по металу та кусачок за 35 хвилин зрізали каблучку з пальця потерпілої.