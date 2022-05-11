Уряд визначив підприємство, якому передадуть примусово вилучене майно росії та її резидентів

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 221

Уряд своєю постановою визначив підприємство, якому будуть передаватися примусово вилучені об’єкти права власності росії та її резидентів. Ця функція покладається на державне підприємство «Націнвестфонд» (координується Кабінетом Міністрів України), відповідні зміни будуть незабаром внесені до його статуту.

У березні Верховна Рада ухвалила закон про правомірність примусового вилучення російського майна без будь-якої компенсації на підставі рішення РНБО. Такі рішучі дії з боку України обумовлені агресивною війною, яку розпочала рф проти нашої держави.

Держпідприємство «Націнвестфонд» керуватиме вилученими активами, поки держава не визначить, як розпорядитися ними у майбутньому.