В Україні буряти влаштували перестрілку з чеченцями

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 958

Окупанти не можуть поділити здобич та не бажають іти в наступ

В окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада Херсонської області) відбулась перестрілка між військовими рф чеченської та бурятської національності. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У нічному інциденті відзначились по понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та «нерівноправність» умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості «загороджувальних загонів». Їхнє завдання – спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати.

Ще одна причина – нерівномірність розподілу награбованого. Основний «зиск» від мародерства отримують ті ж чеченці.

З причини небажання брати участь у наступальних діях виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів ЗС рф в окупованій Федорівці Запорізької області. Росіяни жаліються місцевим жителям на обман при підписанні контрактів та отриманні згоди на участь у бойових діях.

З’ясувалось, що російським контрактникам обіцяли операцію за «кримським сценарієм». Тобто відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби.

Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилось вести подальшу службу. Це спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів повезли в невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулись.