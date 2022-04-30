Громадськість пропонує перейменовувати вулиці у Кременчуці повільно і у кілька етапів

Представники громадських організацій та міської інтелігенції пропонують перейменовувати вулиці у Кременчуці повільно і у кілька етапів. Вони звернулися до депутатки міської ради Лариси Гориславець, і вона підготувала відповідний запит на сесію міськради.
Містяни підтримують перейменування вулиць в Кременчуці на знак деколонізації та дерусифікації, але щоб він був ефективний, пропонують наступне:
Оскільки на виконання цих рекомендацій необхідно достатньо часу, у запиті йдеться про те, що не слід ставити завдання якнайшвидше завершити процес перейменування.
Також представники громадськості вважають за необхідне провести відкрите спільне обговорення (у форматі онлайн) за участі міського голови Кременчука Віталія Малецького, секретаря Кременчуцької міської ради Юрія Гриценка та членів комісії з перейменування вулиць.
Депутатський запит пані Гориславець підтримали на сесії міської ради, що відбулася 29 квітня, «за» було 22 голоси.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер