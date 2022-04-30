Громадськість пропонує перейменовувати вулиці у Кременчуці повільно і у кілька етапів

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 638

Представники громадських організацій та міської інтелігенції пропонують перейменовувати вулиці у Кременчуці повільно і у кілька етапів. Вони звернулися до депутатки міської ради Лариси Гориславець, і вона підготувала відповідний запит на сесію міськради.

Містяни підтримують перейменування вулиць в Кременчуці на знак деколонізації та дерусифікації, але щоб він був ефективний, пропонують наступне:

унеможливити формальний підхід до перейменування,

залучити фахівців до формування списків вулиць, розглянути можливість перегляду складу комісії з перейменування вулиць та посилення її потенціалу,

залучити широке коло громадськості до дискусії та забезпечити висвітлення дискусій у ЗМІ (на сайтах, телебаченні),

розділити перелік вулиць-кандидаток до перейменування на кілька черг – першочергові, в другу чергу, третю і т.д. (кількість кожної черги - не більше 20),

організувати онлайн-збір пропозицій нових назв кожної черги (тривалість не менше місяця),

організувати онлайн-голосування за нові назви вулиць кожної черги (тривалість не менше місяця), результати онлайн-голосування матимуть рекомендаційний характер,

залучити заклади освіти та культури до теми перейменування вулиць (години спілкування в школах, інші тематичні заходи на тему краєзнавства та історії України).

Оскільки на виконання цих рекомендацій необхідно достатньо часу, у запиті йдеться про те, що не слід ставити завдання якнайшвидше завершити процес перейменування.

Також представники громадськості вважають за необхідне провести відкрите спільне обговорення (у форматі онлайн) за участі міського голови Кременчука Віталія Малецького, секретаря Кременчуцької міської ради Юрія Гриценка та членів комісії з перейменування вулиць.

Депутатський запит пані Гориславець підтримали на сесії міської ради, що відбулася 29 квітня, «за» було 22 голоси.