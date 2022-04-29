Аграрії Полтавщини вже отримали більше 1 млрд грн кредитів

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Скористатися умовами програми кредитування можуть аграрії, які підпадають під визначення с/г товаровиробника. Обмежень за кількістю землі в обробці немає

Станом на 28 квітня аграрії Полтавщини отримали більше 1 млрд грн кредитів. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Загалом банки видали кредитів аграріям на 14 млрд 905 млн грн. Основна частина цієї суми була залучена за програмою портфельних гарантій 80% – майже 10 млрд 200 млн грн.

Шість областей уже залучили більше мільярда гривень – це Кіровоградщина (2 млрд 47 млн грн), Вінниччина (1 млрд 829 млн), Дніпропетровщина (1 млрд 467 млн грн), Київщина (1 млрд 177 млн грн), Одещина (1 млрд 259 млн грн), Полтавщина (1 млрд 196 млн грн).

Аграрії отримують таке кредитування в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» (так держава компенсує багатьом українським підприємцям частину кредитного навантаження). Строк кредитування – 6 місяців. Відсоткова ставка становить 0%. Сума кредиту – до 60 млн грн. Для того, щоб його отримати, потрібно забезпечити для застави тільки 20% від суми кредиту – решту суми гарантує держава.

Скористатися умовами програми можуть аграрії, які підпадають під визначення с/г товаровиробника. Обмежень за кількістю землі в обробці немає.

- Цього тижня банки видали аграріям кредитів приблизно, як за два тижні до того. Деякі державні банки вводять додаткові кредитні канікули для малого й мікробізнесу, відтерміновуючи виплати за тілом кредиту та відсотками на декілька місяців. Станом на сьогодні (28 квітня – ред.) кредити отримали 5 033 с/г товаровиробники. І далі ми не плануємо збавляти темпи, адже уряд наразі створив усі умови для здешевлення та доступності кредитних ресурсів для аграріїв, – сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.