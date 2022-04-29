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Кременчук, Культура, Полтавщина

Під Полтавою пройде виставка ретро-автомобілів з Харкова

Сьогодні, 21:16 Переглядів: 200

 

Машини можна буде побачити біля входу в екопарк «Ковалівка»

Під Полтавою біля входу в екопарк «Ковалівка» пройде виставка ретро-автомобілів, які раніше демонстувалися біля екопарку Фельдмана, що у Харкові. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав директор харківського екопарку Олександр Фельдман.

Це подарунок полтавцям, які взяли активну участь у порятунку тварин нашого екопарку, який бомбардують і обстрілюють з першого дня війни, і дали притулок багатьом із них. Раніше авто нашого автоклубу стояли біля входу до екопарку Фельдмана, біля них дуже любили фотографуватися всі наші гості, це була одна з наших візитівок. Зараз, на жаль, це неможливо, тому ми вирішили порадувати у цей складний час наших друзів-полтавців, дати їм можливість трохи відволіктися від тривог та сумних думок, - йдеться у повідомленні.

Відвідати виставку можна буде безкоштовно. Відкриється вона вже у травні, зараз тривають підготовчі роботи.

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Автор: Катерина Турубара

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