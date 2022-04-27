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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У травні росіяни готують «референдуми» про анексію Донбасу – ЗМІ

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 301

 

Росія хоче повести анексію в «історичних» межах так званих «ДНР» і «ЛНР»

Джерела російських журналістів у Кремлі твердять, що в середині травня російські спецслужби готують «референдуми» про «приєднання» так званих формувань «ДНР» і «ЛНР» до складу Росії, після чого готують подібний сценарій на Херсонщині. Про це пише Meduza з посиланням на три неназваних чиновника в Кремлі.

Вони підтвердили, що в середині травня російська влада готує приєднання незаконних формувань «ДНР» і «ЛНР» через організацію сфальсифікованих «референдумів». Двоє з них також назвали ймовірні дати проведення – 14 і 15 травня.

Росія хоче повести анексію в «історичних» межах так званих «ДНР» і «ЛНР» – тобто в адміністративних межах Донецької і Луганської областей. Водночас українська армія наразі контролює чималу частину Донбасу.

«Референдуми» планували організувати раніше – наприкінці квітня, але ці плани зірвали невдачі наступу російських військ на Донбасі.

Крім того, в цей проміжок часу можуть провести також і «референдум» про відокремлення захоплених територій Херсонської областей і проголошення їхньої «незалежності» від України під назвою «ХНР».

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Цензор.НЕТ

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Теги: ДНР ЛНР референдум війна
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