У травні росіяни готують «референдуми» про анексію Донбасу – ЗМІ

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 301

Росія хоче повести анексію в «історичних» межах так званих «ДНР» і «ЛНР»

Джерела російських журналістів у Кремлі твердять, що в середині травня російські спецслужби готують «референдуми» про «приєднання» так званих формувань «ДНР» і «ЛНР» до складу Росії, після чого готують подібний сценарій на Херсонщині. Про це пише Meduza з посиланням на три неназваних чиновника в Кремлі.

Вони підтвердили, що в середині травня російська влада готує приєднання незаконних формувань «ДНР» і «ЛНР» через організацію сфальсифікованих «референдумів». Двоє з них також назвали ймовірні дати проведення – 14 і 15 травня.

Росія хоче повести анексію в «історичних» межах так званих «ДНР» і «ЛНР» – тобто в адміністративних межах Донецької і Луганської областей. Водночас українська армія наразі контролює чималу частину Донбасу.

«Референдуми» планували організувати раніше – наприкінці квітня, але ці плани зірвали невдачі наступу російських військ на Донбасі.

Крім того, в цей проміжок часу можуть провести також і «референдум» про відокремлення захоплених територій Херсонської областей і проголошення їхньої «незалежності» від України під назвою «ХНР».