У Гадячі смертельна ДТП: BMW влетів у стовп

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Є загиблий та травмований

26 квітня, близько 19.00, на вулиці Полтавській у Гадячі сталася ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За інформацією слідчо-оперативної групи відділення №1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції, 61-річний водій автомобіля BMW в'їхав у електроопору.

Внаслідок аварії 62-річний пасажир загинув на місці, а водія у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення Гадяцької міської лікарні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі.