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Надзвичайні новини, Полтавщина

Залізний аргумент: у Полтаві чоловік під час сварки вирішив розстріляти опонентів

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 560

 

Його затримала поліція

26 квітня, близько 15.30, в обласному центрі на вулиці Європейській невідомий чоловік стріляв у людей. Про це повідомила пресслужба поліції.

Отримавши повідомлення про постріли, на місце прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку Полтавського районного управління.

- Правоохоронці встановили та затримали 43-річного полтавця. У нього вилучили предмет, схожий на пістолет, який направили на експертизу. Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - розповів Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, між підозрюваним та двома чоловіками 60-ти та 65-ти років виник конфлікт. У ході сварки правопорушник здійснив кілька пострілів у бік опонентів, завдавши їм тілесні ушкодження. Стрілянину припинили представники приватної охоронної структури, які знаходилися неподалік. Саме вони викликали поліцію та передали правопорушника слідчо-оперативній групі.

Слід зазначити, що першу домедичну допомогу потерпілим надали патрульні, які також прибули на виклик. За попередньою інформацією, загрози життю чоловіків немає.

За даним фактом слідчий розпочав досудове розслідування за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.
У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: Полтава стрілянина
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