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Надзвичайні новини

Як патрульні врятували життя кременчужанину, якому знайомий порізав шию

Сьогодні, 09:57 Переглядів: 294

 

Чоловік у лікарні в тяжкому стані

Кременчуцькі патрульні надали домедичну допомогу чоловікові з ножовим пораненням.

25 квітня на проспкті Лесі Українки у ході конфлікту один чоловік вдарив ножем у шию іншого. Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, на виклик прибув екіпаж патрульних Олександр Середа та Владислав Боршош.

Заявниця повідомила, що до неї підійшов невідомий чоловік, який тримав рукою шию та благав допомоги, після чого знепритомнів.

Патрульні схопили аптечку й взялися надавати потерпілому домедичну допомогу. Одночасно інспектори викликали на місце швидку допомогу.

Надалі потерпілого шпиталізували.

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: патрульна поліція ножове поранення домедична допомога
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